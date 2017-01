Bettina Plank im Viertelfinale ausgeschieden

„Eine starke Leistung. Das stimmt für den Start in den Olympiazyklus zuversichtlich“, zeigte sich Generalsekretär Ewald Roth nach dem Saisonstart von Bettina Plank zufrieden. Die karate-do Wels-Athletin landete bei der Premier League von Paris auf Platz sieben. Nach drei klaren Siegen gegen Lokalmatadorin Bourcois Aurore (Fra/4:0), Mariya Koulinkovitch (Weißrussland/4:1) und Sari Srunita (Indonesien/2:0) war erst im Viertelfinale Endstation. Die WM-Bronze-Medaillengewinnerin scheiterte knapp an der Chinesin Li Ranran Li mit 0:1.

Die Hauptziele des Jahres für Bettina Plank sind die World Games Ende Juli in Breslau (Polen) und bei der Europameisterschaft Anfang Mai in Samsun (Tür). Die erste große Bewährungsprobe für die Talente ist die Junioren-EM in Sofia (ab 17.2.) konzentrieren.