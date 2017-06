Bettelrumänin muss zehn Monate hinter Gitter

Ende Mai wurde eine 20-jährige Rumänin zu einem Jahr Haft verurteilt. Die Frau hatte den Fehler gemacht, zwei Mal dasselbe Opfer aufzusuchen. Doch der 86-jährige Rentner erinnerte sich an die Diebinnen, gab ihnen, wie verlangt, zu trinken und rief heimlich die Polizei. Die Frau saß in der Falle. Gestern musste die Komplizin der Erstverurteilten Rede und Antwort stehen und auch für sie hieß es unbedingte Haft, in ihrem Fall sind es zehn Monate. Das Urteil ist rechtskräftig.

Altersheime heimgesucht

Die drei Frauen hatten sich unter anderem auch in das Pflegeheim Mariahilf in Bregenz eingeschlichen und dort versucht, Bewohner zu bestehlen. Doch das Personal war auf Zack. Zur Rede gestellt, logen die Frauen. Behaupteten, auf Arbeitssuche zu sein oder ihre Oma zu suchen. Schlussendlich sind nun zwei der drei Frauen verurteilt. Die dritte im Bunde fehlt noch.