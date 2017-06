Bette Midler und Kevin Kline mit Tony Awards ausgezeichnet

Bette Middler für "Hello, Dolly" ausgezeichnet - © APA (AFP)

Die Hollywood-Stars Bette Midler und Kevin Kline haben in New York den Tony Award gewonnen. Bei der Verleihung des wichtigsten Theaterpreises der Welt gewann Midler die Auszeichnung als beste Schauspielerin in einem Musical für die Titelrolle in “Hello, Dolly!”. “Danke an alle Juroren – von denen ich wirklich mit vielen ausgegangen bin”, sagte Midler am Sonntagabend in einer umjubelten Dankesrede.