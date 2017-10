Betrunkener wollte Frau in Wien auf U-Bahn-Gleise drängen

Betrunkener Österreicher wurde festgenommen - © APA (Webpic)

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht auf Sonntag in der U-Bahn Station Vorgartenstraße in Wien-Leopoldstadt versucht, eine 56-Jährige auf die Gleise zu drängen. Der 36-Jährige ließ dann von ihr ab, warf aber zwei Reisetaschen der Frau auf die Schienen. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall, betätigten den Zug-Notstopp-Hebel und riefen die Polizei. Diese nahm den Mann an Ort und Stelle fest.