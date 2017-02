Betrunkener Schüler verrichtete Notdurft während Diebstahls

19-Jähriger zeigte vor Gericht Reue - © APA (Archiv/Gindl)

Ein “Malheur” eines betrunkenen Schülers im Oktober 2016 im Pinzgau hat am Donnerstag bei einem Prozess in Salzburg mit einer Verfahrenseinstellung geendet. Nachdem der 19-jährige Deutsche mit einem Pkw in Maria Alm im Straßengraben hängengeblieben war, schlug er ein Fenster eines Hauses ein, um den ADAC anzurufen, verunreinigte mit seinen Fäkalien die Einrichtung und nahm drei Gegenstände mit.