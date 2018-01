Betrunkene verletzten drei Polizisten in Wien

Zwei Betrunkene im Alter von 25 und 60 Jahren haben Donnerstagfrüh in der Wiener Innenstadt drei Polizisten verletzt. Mitarbeiter einer Bankfiliale riefen die Beamten zu Hilfe, weil die beiden dort herumgeschrien und wüst geschimpft hatten. Die aggressiven Männer wurden vor der Bank angehalten. Bei der Festnahme stürzte der 60-Jährige mit einem Polizisten durch die Glastür eines Geschäfts.

Weil die Männer ihre Zeche in einem Lokal nicht zahlen konnten, wollten sie in der Bank am Laurenzerberg Geld holen, erläuterte Polizeisprecher Harald Sörös am Freitag. Sie beschimpften dort aber eine Angestellte derart, dass die Mitarbeiter um 8.40 Uhr den Alarm auslösten. Bei der Anhaltung durch die Polizisten schrien die Betrunkenen auf der Straße weiterhin lautstark herum und fluchten ordinär.