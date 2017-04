Betrunkene randalierte in Wiener Lokal – Pistole gezogen

Die Frau wurde festgenommen - © APA (Symbolbild)

Eine 27-Jährige hat in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring nicht nur mehr getrunken, als sie vertragen konnte, sondern auch andere Gäste massiv belästigt. Gegen 3.00 Uhr hatte ein Security-Mitarbeiter genug von der randalierenden Rumänin und komplimentierte sie hinaus. Doch die junge Frau tauchte wieder auf, diesmal mit einer scharfen Pistole.