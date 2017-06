Betrunkene Lenkerin verursachte Unfall und wollte flüchten

Der 16-Jährige stieß um 19.40 Uhr mit seinem Zweirad durch den Auffahrunfall zudem auf ein vor ihm stehendes Moped, dessen Lenker allerdings unverletzt blieb. Die 37-jährige versuchte daraufhin laut Zeugenangaben mehrmals trotz des unter ihrem Auto eingeklemmten Mopeds, ihre Fahrt fortzusetzen – vergeblich.

Ein von der Polizei an Ort und Stelle durchgeführter Alko-Vortest ergab bei der 37-jährigen Österreicherin 2,56 Promille. Die Untersuchung der Atemluft mittels Alkomaten verweigerte sie dann allerdings auf Anraten zweier von ihr hinzugezogener Anwälte. Der Unfalllenkerin wurde der Führerschein abgenommen, sie wurde u. a. wegen fahrlässiger Körperverletzung, Alkohol am Steuer und Fahrerflucht angezeigt. Aufgrund ihrer Verweigerung des Alkoholtests droht ihr außerdem die Höchststrafe bei Alkohol am Steuer, hieß es in einer Polizeiaussendung.

(APA)