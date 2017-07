Betrunkene Lenkerin mit Kindern von Zug erfasst

Die Familie hatte riesiges Glück - © APA (Archiv/dpa)

Ein schwerer Verkehrsunfall an einer Eisenbahnkreuzung ist am Samstag kurz nach 19.00 Uhr in Ried im Innkreis für alle Beteiligten glimpflich ausgegangen. Eine 32-jährige Autolenkerin hatte ohne anzuhalten versucht, die Gleise zu überqueren und war von einem Regionalzug erfasst worden. Die Frau war alkoholisiert. Auf der Rückbank saßen ihre beiden Kinder im Alter von sechs und zehn Jahren.