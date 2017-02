Betrunkene Kärntnerin biss Polizisten in den Arm

Der attackierte Polizist musste viel einstecken - © APA (Webpic)

Eine stark betrunkene 21-Jährige hat am Sonntag einen Polizisten in Seeboden (Bezirk Spittal) in Kärnten attackiert und ihn unter anderem in den Arm gebissen. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau gemeinsam mit fünf Bekannten eine Bundesstraße blockiert – als sie von einer Streife weggeschickt wurden, gingen sie auf die Beamten los.