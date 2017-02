Betrugsverdacht in Wiener Kindergarten: Betreiber in U-Haft

“Ich darf dazu keinerlei Auskünfte geben”, sagte Behördensprecherin Nina Bussek der APA. Laut der Tageszeitung soll der Jurist über seinen Verein 2,5 Millionen Euro Förderungen abgezweigt haben, unter anderem um ein Villengrundstück zu finanzieren. Vorgeworfen wird dem Mann der Verdacht der Untreue und betrügerische Krida. Bei Hausdurchsuchungen sollen laut “Kronen Zeitung” 300 Aktenordner und zahlreiche Computer beschlagnahmt worden sein.

Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) betonte, dass der Fall um den betroffenen Kindergarten in Floridsdorf bereits im Sommer von der MA 10 aufgedeckt worden sei, die Einrichtung geschlossen und der Betreiber fristlos gekündigt worden ist. Der Kindergartenbetreiberverein ging nach Einstellung der Förderungen in Konkurs. Czernohorszky kündigte er an, dass die Kontrollen in Kindergärten weiter verstärkt werden.

(APA)