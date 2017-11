Betrug während Ebola-Krise: Millionenschaden für Rotes Kreuz

Betrugsfälle während der Ebola-Epidemie in Westafrika haben das Rote Kreuz mehr als fünf Millionen Euro gekostet. Eine Sprecherin der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) bestätigte dies am Sonntag. "Wir sind empört über die aufgedeckten Beweise für den Betrug", sagte Jemliah Mahmood.

Das Rote Kreuz hatte bereits Ende Oktober mitgeteilt, dass sechs Millionen Schweizer Franken (5,2 Millionen Euro) an Geldern für die Ebola-Hilfe durch Korruption verloren gegangen waren. Bei der bisher größten Ebola-Epidemie starben in Liberia, Guinea und Sierra Leone in Westafrika 2014 und 2015 mehr als 11.000 Menschen.