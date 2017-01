Betrug mit 22 gefälschten Staudacher-Werken

Der Künstler Hans Staudacher in der "galerie artziwna" - © APA (Archiv)

Details zu einem aufgeflogenen Betrug mit gefälschten Werken des Kärntner Malers Hans Staudacher hat das Landeskriminalamt Niederösterreich gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Linz am Dienstag in Kunstmuseum Lentos bekannt gegeben. Ein 67-jähriger Oberösterreicher soll 22 Fälschungen in Umlauf gebracht haben. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs eingebracht.