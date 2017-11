Betrügerischer Fahrgast prellte Wiener Taxler um 18.000 Euro

Eine skurrile Anzeige eines Wiener Taxlers beschäftigt die Polizei Euskirchen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen.

“Unglaubliche Reise in unbezahltem Taxi”

Auch mehrere deutsche Medien berichteten online über die lange Fahrt des Wieners, unter anderem auch die “Aachener Zeitung”, die der Story den Titel “Unglaubliche Reise in unbezahltem Taxi: Monte Carlo, Münstereifel, Mexiko” verlieh. Insgesamt soll die Fahrt des Taxlers jedoch noch zahlreiche weitere Stationen gehabt haben und bereits am 10. Oktober in Wien ihren Ausgang genommen haben. An diesem Tag holte er einen ihm bereits bekannten Fahrgast in Monte Carlo ab. Von dort an ging es über Nizza und Brüssel zunächst nach London, dann nach Zilina in die Slowakei, und weiter nach Bad Münstereifel, schon nahe bei Euskirchen, wo dann zwei Tage in einem Hotel verbracht wurden. Von dort brach das Duo dann erneut zum eigentlichen Ziel London auf.