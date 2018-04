Betriebsprüfungen brachten 1,5 Mrd. Euro Nachforderungen

Die Betriebsprüfungen haben im Vorjahr einen Mehrerlös durch Nachforderungen von 1,5 Mrd. Euro gebracht - nach 1,2 Mrd. im Jahr 2016 und 1,4 Mrd. Euro 2015. Die mit Abstand größte Summe wurde bei den Großbetrieben erzielt, sie mussten im Vorjahr rund 627 Mio. Euro zahlen. Liste Pilz-Budgetsprecher Bruno Rossmann warnt nun, dass dieser Erfolg gefährdet sein könnte.

Rossmann rechnet schon einmal vor: “Im Rahmen des Betrugsbekämpfungspakets wurden 450 Bedienstete im Zeitraum von 2016 bis 2018 aufgebaut, diese vor allem in verschiedenen Bereichen der Finanzprüfung. Mit der kommende Pensionierungswelle gehen in den Jahren 2018 bis 2022 allerdings beinahe doppelt so viele Bedienstete in diesen Bereichen ab. Wenn die Regierung ihren Plan, nur jede dritte Planstelle nachzubesetzen, in die Tat umsetzt, bedeutet das, dass von den knapp 900 Abgängen nur 300 nachbesetzt werden.”