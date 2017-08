Betriebseinstellung der Fiaker klappte reibungslos

Die Fiakerfahrer waren alle sehr diszipliniert - © APA

Die erstmalige Einstellung des Fiakerbetriebs aufgrund der hohen Temperaturen in der Wiener Innenstadt am gestrigen Dienstag hat ohne Probleme funktioniert. Das sagte Leopold Bubak, Leiter der u. a. für Fiaker zuständigen Magistratsabteilung 65, am Mittwoch auf APA-Anfrage. “Die Fiakerfahrer waren sehr diszipliniert, sie sind ohne Beanstandung von selbst abgezogen”, zeigte er sich erfreut.