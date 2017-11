Betrieb am Semmering laut Panhans-Geschäftsführer gesichert

Zu Berichten über Turbulenzen der Panhans-Gruppe am Semmering hat sich nun Geschäftsführer Viktor Babushchak zu Wort gemeldet. "Die Wintersaison wird gefahren und wir werden, sobald es die Witterungsverhältnisse zulassen, den Betrieb aufnehmen", so Babushchak zum ORF. Derzeit fehlt aber die Genehmigung für die Beschneiungsanlage. Die Renovierung des Grand Hotels Panhans dauert länger als geplant.

Der “Betrieb ist gesichert”, wurde Babushchak am Montag vom ORF NÖ zitiert. In Bezug auf die fehlende Genehmigung für die Beschneiung am Zauberberg Semmering-Hirschenkogel sprach er dem Bericht zufolge von einer reinen Formsache. “Ich würde das nicht als Probleme bezeichnen”, sagte er. Es gebe gewisse Auflagen, weil sich die Normen geändert hätten. Außerdem müssten Servicemaßnahmen bei den Bergbahnen im technischen Bereich durchgeführt werden. “Und diese werden wir selbstverständlich auch erfüllen”, sagte Babushchak. Noch diese Woche soll demnach das zehn Jahre alte Tragseil der Gondel ausgetauscht werden.