Betreuung und Pflege als Berufschance

Lingenau (me) Das Betreuungs- und Pflegenetz Vorderwald veranstaltet gemeinsam mit der connexia einen Informationsabend unter dem Motto „Berufliche Chancen in Betreuung und Pflege im Vorderwald“ am 24. Jänner, 19 Uhr im Kulturraum Lingenau.

Interessante Einblicke

Menschen, die sich beruflich neu orientieren möchten oder Interesse an einem Beruf im Betreuungs- und Pflegebereich haben, erhalten bei der Informationsveranstaltung niederschwellig alle relevanten Informationen. Weiters sollen interessierte Menschen einen Einblick in den beruflichen Alltag eines Pflegeheimes, der Hauskrankenpflege, des Mobilen Hilfsdienstes und anderer sozialer Einrichtungen erhalten. So können Interessierte einen vielfältigen Eindruck gewinnen, wie Betreuung und Pflege aussehen kann.

Präsentation

Ambulante und stationäre Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen ihre Institutionen wie die drei Pflegeheime im Vorderwald, die Hauskrankenpflege, der Mobile Hilfsdienst, der Betreuungspool, die Familienhilfe und die Lebenshilfe mit Wohnhaus und Werkstätte stellen sich vor. Die Besucherinnen und Besucher können sich vor Ort direkt bei den Vertretern der Einrichtungen und Schulen informieren.

Beruf mit Zukunft

connexia bietet einen Überblick über die Betreuungs- und Pflegeberufe. Menschen, die sich für eine Ausbildung im Betreuungs- und Pflegebereich entscheiden, können unter bestimmten Voraussetzungen unterstützt und gefördert werden. Die connexia Implacementstiftung „Betreuung und Pflege“ informiert vor Ort über die Fördermöglichkeiten im Rahmen der Stiftung. Die Veranstalter hoffen auf regen Besuch und Interesse an der Präsentation von Betreuungs- und Pflegeberufen.