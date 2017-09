Betreuer mit gefälschten Pflegezertifikaten möglicherweise in Vorarlberg unterwegs

Es könne nicht garantiert werden, dass nicht auch in Vorarlberg gefälschte Zertifikate im Umlauf sind. - © APA/Symbolbild

In Österreich sollen gefälschte Zertifikate in der 24-Stunden-Betreeung im Umlauf sein. Der Vorarlberger Betreuungspool bestätigt, dass dies auch in Vorarlberg nicht ausgeschlossen werden könne. Auch hier könnten also Betreuer mit gefälschten Papieren zu Gange sein.