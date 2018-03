Betreiber planen weiter Windpark am Pfänder - LR Schwärzler sieht schwarz

Strom soll in Österreich bis 2030 nur noch aus erneuerbaren Energieträgern kommen. Trotzdem wird die Windenergie in Vorarlberg nicht ausgebaut. Zu oft sprechen Naturschutz oder zu niedrige Fördermittel dagegen. Das Windkraftprojekt am Pfänder wird laut ORF Vorarlberg aber weiterhin geplant.

Die IG Windkraft kritisiert den unzureichenden Aus- und Neubau von Windrädern im Ländle. Durch Kürzung der ohnehin schon wenig vorhandenen Fördermittel würde dieser Vorgang gebremst. Vorarlberg müsse in diesem Bereich endlich nachziehen.

Wind als Energieträger Insgesamt elf Prozent des Strombedarfs wird jetzt schon durch Windkraft abgedeckt. Laut IG Windkraft könnten es aber 26 Prozent sein. Auch Franz Rüf von der Arge erneuerbare Energie Vorarberg bestätigt, dass Wind neben der Sonne der wichtigste Faktor auf dem Weg zur Energieautonomie wäre. Deshalb werden laut Rüf die Planungen für eine Windkraftanlage am Pfänder auf jeden Fall fortgeführt.

LR Schwärzler sieht keine Chance Der für Energie zuständige Landesrat Erich Schwärzler sieht jedoch aufgrund der derzeitigen Einspeistarige schwarz für eine solche Windkraftanlage. Die Zukunft liege eher auf dem Ausbau der Holz- und Sonnenenergie.