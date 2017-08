Betörender Kräuterduft am Kirchplatz

Lustenau. Entzückende Deko-Artikel, kunstvolle Arrangements für den Garten und eine Vielzahl an Kräutern und Ölen, machten es am vergangenen Samstag den Besuchern des Kräutermarktes schwer, eine Wahl zu treffen. Die Augen schließen und sich dem berauschenden Genuss der Düfte hingeben, die verschiedenen Arten der Kräuter blind erraten und den Sinnen eine aromatische Zeit gönnen – den Marktbesuchern wurde Einiges geboten. Begeistert zeigte sich das Publikum auch von Wolfgang Verocai und der Gomera Street Band, die für musikalische Highlights sorgten. Für die Kleinen bot das Team der Vorarlberger Tagesmütter ein abwechslungsreiches Programm mit Lavendelsäckchen füllen, Kinderschminken und „Blômo-Liechtli“ basteln.

Die Liebe zum Thema „Kräuter & Garten“

Rosmarin, Lavendel, Thymian, Basilikum, Augentrost bis hin zu Zitronenmelisse – das Kräuter ABC ist lang. Und die Vielfalt an Produkten, die daraus hergestellt werden können, ist wahrscheinlich ebenso endlos. So bot sich auch auf dem Kräutermarkt eine wunderbare Vielfalt an Menschen, die Produkte passend zum Thema im Marktgepäck hatten. Köstliche Smoothies, hergestellt aus beinahe allem, was der Garten an Grünem zu bieten hat, die Frauen des Kräutergarten Lustenau lockten die Gäste mit herrlich duftenden Kräutersträußchen und Blütensalz und bestachen mit ihrem Wissen über Kräuter und deren heilender Wirkung. Mit Aprikosenöl, Erdnussöl und anderen ausgefallen Ölvariationen konnte Judith Netzer von der Ölmühle Bregenz aufwarten, die passende Lektüre zum Thema Kräuter bot man am Stand der Buchhandlung Brunner an und zum ersten Mal dabei waren Barbara und Patrick Bechtold, die Bio-Obstbäume und –Weinreben anboten.

Marktgetümmel und die pure Lebenslust

Während die Eltern über den Markt flanierten und die Atmosphäre mit allen Sinnen genossen, waren fleißige Kinderhände gefragt: die Vorarlberger Tagesmütter bastelten mit den Kindern hübsche Blomo-Lichtli und wohlriechende Lavendelsäckchen und wer Lust hatte, konnte sich im Anschluss von Conny schminken lassen. Mit ihrem fetzigen Sound und Liedern zum Mitsingen begeisterten sowohl Wolfgang Verocai wie auch de Gomera Street Band die Marktgänger.