Betagtes Ehepaar in Linz getötet – Verdächtiger stellte sich

Polizei geht von Verbrechen aus - © APA (Symbolbild)

In Linz ist am Freitagvormittag ein betagtes Ehepaar in seinem brennenden Haus tot aufgefunden worden. “Wir gehen von einem Doppelmord aus, die Auffindungssituation lässt gar keinen anderen Schluss zu”, sagte Polizei-Sprecher David Furtner zur APA. Ein Verdächtiger habe sich gestellt und sei geständig.