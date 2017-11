Besucherrekord in der Rhein-Schauen-Jubiläumssaison

Lustenau - Die Neugestaltung der Halle ALPENRHEIN.GESCHICHTE, die Jubiläen 25 Jahre Verein Rhein-Schauen und 125 Jahre Internationale Rheinregulierung brachten eine zehnprozentige Besuchersteigerung.

Neugestaltung der Halle ALPENRHEIN.GESCHICHTE

Ein besonderer Saisonauftakt am 30. April war die feierliche Eröffnung der neu gestalteten Halle ALPENRHEIN.GESCHICHTE und die Rheinmündungsfahrt mit der Dampflokomotive. Das neue Konzept mit dem gestalterischen Schwerpunkt „Alpenrhein“ kam bei den Ehrengästen und den Besuchern besonders gut an. Die Architektur der neu gestalteten Halle nimmt Elemente des Alpenrheins auf.

Jahresprogramm gespickt mit vielen Attraktionen

Neben der Saisoneröffnung gab es wieder einige Höhepunkte. Der Trinationale Wasserwehrtag der Internationalen Rheinregulierung, die Dampflokfahrten an die Rheinmündung, die Kombifahrten mit der Hohentwiel (Lunchfahrt) oder Vorarlberg Lines (Bähnle-Schiff), die Rhein-übergreifende Kunstausstellung artur017 standen bei den Besuchern hoch im Kurs. Neben den Rheinexkursionen für Schüler gab es heuer auch für die Erwachsenen Exkursionsfahrten an die Mündung.

Ausblick auf das Jahr 2018

Nach den Nikolausfahrten am 1., 2. und 3. Dezember heißt es bereits wieder „Nach der Saison ist vor der Saison“. Für die Saison 2018, die am Sonntag, den 29. April startet, werden die Fahrten mit der Dampflokomotive ausgebaut. Neue Angebote sind in Ausarbeitung und die Planungen, um die Freizeit- und Erlebniswelten am Alpenrhein noch attraktiver zu machen, werden fortgesetzt.