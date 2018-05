Besucherrekord beim Sprungtag

20 Rider, über 1500 Gäste und jede Menge Action im Gisinger Waldbad.

Feldkirch Neue Veranstalter, neuer Titel, neue Afterparty, alte Rampe: Der Corona Sprungtag hat nach über einem Jahrzehnt Kultstatus im Waldbad erreicht. In den letzten Jahren hat es der Wettergott weniger gut mit dem Großevent gemeint. Umso erfreulicher, dass die Premiere des „Corona Summer Openings“ eine Gästeschar von über 1500 Besuchern bei sommerlichen Temperaturen ins Schwimmbad lockte. „Wir waren kurzzeitig überfordert mit dem riesigen Andrang und mussten Verpflegung nachliefern lassen“, freut sich Neo-Veranstalter Fabian Melk. Und die Rider? Die hatten wieder kreative Kostüme und Gefährte in petto: Als „Super Mario“ über die 16-Meter-Rampe schanzen oder mit einem umgebauten hohen Dreirad ins kühle Nass springen – das begeisterte Publikum zollte jedem Teilnehmer mit Applaus seine Anerkennung. Ulrich Wohlgenannt holte mit dem besten Trick in der normalen Kategorie Platz 1, Manuel Renner in der Fun-Kategorie „Gold“. Moderiert wurde der Sprungtag von Chisi Speckle. Erstmals wurde auch die Afterparty direkt im Waldbad gefeiert. ETU