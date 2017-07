Besucherrekord bei Reiseziel Museum

Mit rund 9.000 Besucherinnen und Besuchern war dieser Aktionstag der Erfolgreichste seit zehn Jahren. Die Aktion „Reiseziel Museum“ feiert heuer zehnjähriges Jubiläum. Auch im Vergleich zum sehr starken Besucherjahr 2016 bricht dieser erste Aktionstag alle Rekorde. Insgesamt sind am ersten Sonntag im Juli über 4.500 Kinder als kleine Museumsreiseleiter mit ihren Museums-Reiskoffern durch das Land gereist. In jedem Museum hat die Familien ein anderes Programmhighlight erwartet.Auch die einzelnen Museen konnten sich über Besucherrekorde freuen. Neben der inatura in Dornbirn und dem Feuerwehr-Oldtimer-Museum in Hard haben sich auch die Schattenburg in Feldkirch und Stoffels Sägemühle in Hohenems mit weit mehr Besuchern als erwartet über das große Interesse gefreut. Aber auch kleinere Museen, wie das Klostertalmuseum oder das Frühmesshaus Bartholomäberg, sind von vielen begeisterten Kindern besucht worden.

Weitere Termine:

Sonntag, 6. August und

Sonntag, 3. September 2017

Jeweils von 10 bis 17 Uhr