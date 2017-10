Besucheransturm beim Herbstmarkt

Auch in diesem Jahr war der Wettergott Schutzpatron der Wolfurter Herbstmarktorganisatoren rund um Gerald Klocker und Selina Schmid (Marktgemeinde) sowie Walter Eberle (Wirtschaft Wolfurt). Nach heftigen Regenfällen noch am frühen Morgen zeigte sich das Wetter pünktlich zur traditionellen Apfelstrudel-Segnung von Pfarrer Marius Dumea von seiner besten Seite. Mit dabei waren bei der von der Bürgermusik Wolfurt umrahmten Markteröffnung auch Bürgermeister Christian Natter, Wolfgang Fitz (Schwanenbäckerei), Michael Felder (Sparkasse) und Walter Eberle (Wirtschaft Wolfurt). Der Erlös des meterlangen, in der Schwanenbäckerei von Hand zubereiteten Apfelstrudels kommt in diesem Jahr der Renovierung des Pfarrhauses zugute.

Handwerkskunst

Während die Kleinen beim bunten Kinderprogramm mit einer von Vereinen wie etwa dem WaWa, den Pfadfindern oder dem Obst- und Gartenbauverwein abwechslungsreich organisierten Kinderrallye ihren Spaß hatten, verweilten die Großen an den vielen Marktständen mit Basteleien, Blumenschmuck, Speis und Trank. Wie Wolfurt von oben aussieht, konnten hunderte Besucher bei der Fahrt mit dem Steiger der Feuerwehr erkunden. Eine Besonderheit war die Präsentation der Initiative „Bauhandwerk Wolfurt“, deren Verantwortliche beim Herbstmarkt auf ihre Ziele wie etwa Lehrlingsausbildung, Handwerkstradition oder regionale Wertschöpfung aufmerksam machten. „Wir möchten das Fachwissen und die speziellen Fertigkeiten der teilnehmenden Betriebe zu einem eingespielten Netzwerk zusammenführen“, erklärte Obmann Manfred Gasser und konnte gemeinsam mit seinen Partnern viele Marktbesucher über das Bauhandwerk in der Marktgemeinde informieren.