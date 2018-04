Besuch einer Stadt im Jubiläumsjahr

Die VHS Hohenems begab sich auf Exkursion in die älteste Stadt Vorarlbergs.

Hohenems / Feldkirch. Nur der Geist der Geschichte vergisst nicht und erzählt jedem vom verblichenen Glanz. Um 1200 gründet Graf Hugo I. von Montfort die Stadt mit 50 Hofstätten die 1218 als Veldkirchia erstmals urkundlich erwähnt wird. Gespannt lauschten die Besucher den Ausführungen des „Grafen“ Harald (Harald Pfanner) der mit Fachwissen, Witz und Charme durch die Altstadt führte. Auftakt des Rundgangs durch die Gassen des mittelalterlichen Sitzes der Grafen von Montfort war der Dom St. Nikolaus. Der erstmals 1287 genannte ehemals romanische Bau wurde auf Grund verschiedener Stadtbrände 1478 von Meister Hans Sturn im spätgotischen Stil neu errichtet. Der Sakralbau beherbergt etliche Kunstschätze. Beeindruckend sind die Glasfenster von Martin Häusle, die den Innenraum je nach Lichteinfall in ein faszinierendes Licht tauchen.

Churer – oder Salz Tor

Der Katzenturm ist das eindrucksvollste Symbol der ehemaligen Stadtbefestigung. Zwischen 1491 und 1507 ließ ihn Kaiser Maximilian I. neu errichten. Der Name leitet sich von den Kanonen (Katzen) ab, die in diesem Turm aufbewahrt wurden. Der sechsgeschossige Tor-Turm wurde gegen Ende des 14. Jahrhunderts erneuert. Der Transithandel mit Salz ging hier durch das Churertor in die Schweiz. Der Fluß Ill war jahrhundertelang Stadtgrenze.

Johanneskirche

Ziemlich unscheinbar fügt sich die Johanniterkirche in die Häuserzeilen der Feldkircher Marktgasse ein. Der ursprüngliche Bau wurde 1218 vom Grafen Hugo von Montfort für die bis 1610 bestandene Kommende des Johanniterordens gegründet. Was heute die Marktgasse abschließt, sind die Reste des einstigen Kapitelsaales. Der Turm erhielt bei Renovierungen 1879/84 seine heutige Form. Am Dachgiebel befindet sich eine Ritterfigur, „Bläsi“ genannt, die seit 1510 mit Hammerschlägen auf eine Glocke die Uhrzeit angibt. Ein Fresko von Florus Scheel an der Giebelfassade aus dem Jahre 1927 stellt die Predigt des Hl. Johannes des Täufers dar.

Handel und Bildung