Besuch der Sternsinger

STALLEHR, BINGS, RADIN Auch in diesem Jahr erhielten die Haushalte von Stallehr, Bings und Radin königlichen Besuch.

Die diesjährige Sternsingeraktion, bei der sich an die 3500 Sternsinger in Vorarlberg beteiligten, stand ganz im Zeichen für „Hilfe zur Selbsthilfe“. Die Heiligen drei Könige besuchten mir ihrem Stern und den Begleitpersonen die Haushalte, wünschten Glück und Segen für das ganze Jahr und sammelten natürlich wieder Spenden für bedürftige Menschen. Die eingenommenen Spenden werden heuer in Richtung Nicaragua und Tansania fließen, wo die Not entsprechend groß ist und Hilfe dringend benötigt wird.