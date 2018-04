Bestmögliches Angebot der Kinderbetreuung

In der Gmeinde Röthis wurden die betroffenen Eltern befragt, um auch in Zukunft ein umfassendes Betreuungsangebot anzubieten.

„Wir wollen eine familien- und kinderfreundliche Gemeinde sein“, so Bürgermeister Roman Kopf zum Anlass der Befragung. Ziel dabei war es festzustellen, ob und wann Mittags- bzw. Nachmittagsbetreuung angeboten werden soll. Die Beteiligung war mit 65 Prozent erfreulich hoch und nach Auswertung der Punkte war ersichtlich, dass viele der angeführten Zeiten bereits durch Unterricht am Nachmittag oder Kindergarten abgedeckt sind und eine Ausweitung der Betreuung auf Mittwoch und Freitag nicht zwingend erforderlich scheint. Hingegen würden die Eltern in Röthis gerne auf eine Mittagsbetreuung inklusive Essen zurückgreifen.