Gemütlicher Dämmerschoppen AmBach

Götzis.(loa) Zur Freude aller Musiker war der Dämmerschoppen gut besucht. Die Bürgermusik 1824 spielte die gern gehörten Melodien aus dem großen Repertoire der Blasmusik. Mit viel Freude und Eifer haben die Jungmusikanten in den letzten Wochen ihr Programm einstudiert, um beim Dämmerschoppen zu brillieren. Herzliche Gratulation zu diesem erfolgreichen Auftritt!

„Wieder mal ein toller, unterhaltsamer Abend mit Blasmusik “vom Feinsten“, waren sich die Besucher einig. Und auch für das leibliche Wohl war Bestens gesorgt.

Wer gestern keine Zeit hatte, die Bürgermusik spielt für Sie im Sommer an folgenden Terminen auf:

So 04. Juni 2017 | 10.30 Uhr

Frühschoppen beim Restaurant Flax in Götzis

Ausweichtermin So 11. Juni 2017

Do 08. Juni 2017 | 19.30 Uhr

Platzkonzert Volksschule Markt

Do 15. Juni 2017 | 09.30 Uhr

Fronleichnam in Meschach

Do 22. Juni 2017 | 19.30 Uhr

Platzkonzert Volksschule Blattur

Fr 30. Juni 2017 | 19.30 Uhr

Jonas Hock beim J.J.-Schlössle

Sa 08. Juli 2017 | 19.30 Uhr

Kiliansfest Koblach