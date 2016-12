Beste Karrierechancen mit der Vorarlberger Industrie

90 Aussteller und damit so viele wie noch nie präsentieren am 20. Jänner 2017 auf der Jobmesse der Industriellenvereinigung (IV) und der Fachhochschule Vorarlberg ihr Unternehmen oder ihre Organisation. Viele davon sind heimische Industriebetriebe, die die Gelegenheit nutzen und vor Ort über offene Stellen und die vielfältigen Karrieremöglichkeiten informieren. „Unser Ziel ist es, mit der gemeinsamen Jobmesse eine Plattform anzubieten, auf der motivierte und qualifizierte Jobsuchende und erfolgreiche Arbeitgeber aus der Region miteinander ins Gespräch kommen“, freut sich IV-Vorarlberg Geschäftsführer Mathias Burtscher über den großen Ausstellerandrang. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Industrie, deren Bedeutung als Arbeitgeber, für Wertschöpfung und damit für Wohlstand auf hohem Niveau stetig steigt. „31% der heimischen Erwerbstätigen arbeiten in der Industrie, das ist Bundesländerrekord und weit über dem Österreich-Schnitt von 22%. Zudem ist der industrielle Wirtschaftssektor laut jüngsten Zahlen von Statistik Austria für 38,9% der Vorarl­berger Wertschöpfung verantwortlich“, unterstreicht Burtscher.

Beste Rahmenbedingungen

Viele heimische Betriebe sind international tätig, höchst erfolgreich und mit ihren Produkten häufig sogar Weltmarktführer. „Diese ‚Hidden Champions‘ stehen im ständigen Wettbewerb mit der internationalen Konkurrenz und sind deshalb stets auf der Suche nach gut qualifizierten und motivierten MitarbeiterInnen, denn die sind für die Unternehmen die wichtigste Ressource der Zukunft“, so der IV-Vorarlberg Geschäftsführer. Die Betriebe wissen das zu würdigen und sind deshalb auch bemüht, ihren MitarbeiterInnen beste Rahmenbedingungen anzubieten. Die Wertschätzung geschieht auf vielen Ebenen, unter anderem auch im vergleichsweise attraktiven Lohnniveau. „Die Industrie genießt einen Ruf als guter Arbeitgeber und bietet ein innovatives und modernes Arbeitsklima, davon können sich die MessebesucherInnen bei den Personalverantwortlichen vor Ort selbst überzeugen“, rät Burtscher.

Vielseitige Arbeitsplätze

Die Bandbreite an gesuchten Fachkräften ist groß und es seien längst nicht mehr nur klassische produktionsorientierte Berufe wie sie in großen Industriehallen zu finden sind, so der IV-Geschäftsführer. „Die Industrie präsentiert sich als vielseitiger Arbeitgeber, wo zwar besonders Fachkräfte aus dem MINT-Bereich – das sind Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – gesucht werden, darüber hinaus aber auch großer Bedarf an einer Fülle weiterer Fachkräfte aus unterschiedlichsten Bereichen vorherrscht.“ Marketing, Controlling, das Personalwesen, IT-Infrastruktur bis hin zu eigen geführten Betriebskindergärten, all das brauche eine große Bandbreite unterschiedlicher Experten.

Viele interessierte Jobsuchende

Obwohl die Messe zusammen mit der Fachhochschule Vorarlberg organisiert wird, richtet sie sich selbstverständlich auch an Studierende anderer Hochschulen, SchülerInnen, Lehrlinge und weitere, allgemein interessierte Jobsuchende. „So unterschiedlich wie die Qualifikationen der BewerberInnen sind auch die Anforderungen der Industrie, deshalb versuchen wir ganz bewusst, ein breites Zielpublikum anzusprechen. Das ist mit Sicherheit eine Besonderheit und eine Stärke der Jobmesse“, ist IV-Geschäftsführer Mathias Burtscher überzeugt.

MMag. Mathias Burtscher

Geschäfts­führer IV-Vorarlberg