Bestattung von schweren Toten in Deutschland kostet mehr

Weil Bestattungen von stark übergewichtigen Menschen häufiger werden, erheben viele deutsche Kommunen inzwischen Zusatzgebühren für diese Beerdigungen.

Der Stadtrat in Fürth etwa hat kürzlich beschlossen, dass ab einem Gesamtgewicht von Sarg und Leiche von 140 Kilogramm eine Zusatzgebühr von 120 Euro erhoben wird. In Augsburg richtet sich die Zusatzgebühr vor allem nach Größe und Gewicht des Sarges. Auch in Nürnberg müssen die Angehörigen für die Zusatzkosten aufkommen.