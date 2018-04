Bessere Kennzeichen für Fleischherkunft gefordert

In der Diskussion um Transporte von Ländle-Kälbern ins Ausland fordern Experten eine bessere Herkunftskennzeichnung von Fleisch.

“Tiertransporte müssen eigentlich nicht mehr sein,” ist Christoph Egger, Chef der Metzgerei Broger, überzeugt. In den “VN” pflichtet er Dieter Steinacher von den “Friends of Nüziders” bei, der sagt: “Man kann Tiertransporte verhindern, wenn man den Willen zeigt.” Allerdings seien alle gefordert, auch der Konsument. Dieser könne sich aber nur entscheiden, wenn die Herkunft des Fleisches einfach zu erkennen sei. Das ist aber oftmals gar nicht so einfach.