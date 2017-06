Bessere Anrechnung von Pensionszeiten für Zeitsoldaten kommt

Die Höchstgrenze von 30 Monaten Beitragszeiten fällt weg - © APA

Die Pensionszeiten für Zeitsoldaten werden in Zukunft besser angerechnet – darauf haben sich die Regierungsparteien am Freitag geeinigt. Die Änderung wird am Montag vom Verfassungsausschuss ans Plenum weitergeleitet und soll mit 1. Juli in Kraft treten. Sowohl SPÖ als auch ÖVP zeigten sich erfreut, dass damit eine Ungerechtigkeit beseitigt werde.