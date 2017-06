Besorgte Eltern in Gaißau: Unbekannter versucht Kinder in Auto zu locken

Der unbekannte Mann fährt einen weißen Lieferwagen. Am Mittwoch hat er beim Fußballplatz in Gaißau zwei Burschen angesprochen. Laut Facebook-Postings von besorgten Mütter ist das nicht der erste Fall. Auch am Rohrspitz soll ein verdächtiger Mann sein Unwesen treiben. Das hat auch eine Mutter auf einem Bild festgehalten. Zu sehen ist ein Mann mit asiatischen Zügen, der Fotos macht. Für die Polizei steht fest, dass zwischen diesen beiden Vorfällen kein Zusammenhang besteht. Sie ermittelt lediglich im Fall Gaißau.

“Panikmache ist keine Lösung”

Den Vorfall in Gaißau wird von der Polizei sehr ernst genommen. So werden um das Gebiet des Fußballplatzes vermehrt Streifen fahren. Darunter werden sich auch Zivilpolizisten befinden. Wichtig für die Polizei, ist, dass die Kinder aufgeklärt werden. Die Kinder müssen wissen wie sie in einer solchen Situation reagieren müssen. “Panik ist hier keine Lösung”, so Polizeipressesprecherin Susanne Moll.

Falls Sie etwas Auffälliges beobachten oder bereits beobachtet haben, wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Höchst.

Polizeiinspektion Höchst, Tel. +43 (0)59 133 8127