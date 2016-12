Besonders groß ist der Mangel im MINT-Bereich

Megatrends wie Digitalisierung, Industrie 4.0, 3D-Druck oder Smart Textiles sind in aller Munde und machen auch vor Vorarlberg nicht halt. Wie ist die heimische Industrie darauf vorbereitet?

Martin Ohneberg: Additive Fertigung, Prototyping, 3D-Druck, all das wird in vielen heimischen Betrieben bereits heute benötigt. Das heißt, viele Trends sind schon heute in der Anwendung und wir haben auch schon einige Player am Markt, die sich viel Know-how erarbeitet haben. Es beginnen sich auch immer mehr Kompetenzen unterschiedlicher Branchen stärker zu vernetzten – beispielsweise im Bereich Smart Textiles. Wenn wir die entsprechenden Kompetenzen schon im Land haben und Anbieter und Kunden in weiterer Folge noch stärker miteinander vernetzen, können alle davon profitieren.

Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich für Vorarlbergs Industriebetriebe?

Martin Ohneberg: Ich sehe wesentlich mehr Chancen als Herausforderungen. Die zunehmende Digitalisierung hilft beispielsweise der heimischen Industrie, noch produktiver und effizienter zu werden und damit den heimischen Standort gegenüber Billiglohnländern attraktiv zu halten. Die größte Herausforderung ist, wie wir die qualifizierten MitarbeiterInnen zu diesen Trends bekommen. Eine Studie unter 85 Mitgliedsbetrieben der Industriellenvereinigung hat kürzlich ergeben, dass zwei von drei Unternehmen Rekrutierungsschwierigkeiten bei diesen Qualifikationen haben, oftmals aufgrund unzureichender Kompetenzen der BewerberInnen oder weil es schlichtweg zu wenige BewerberInnen gibt.

Wie gehen die Unternehmen mit diesen Schwierigkeiten um?

Martin Ohneberg: Ein wichtiger Punkt ist die Mitarbeiterweiterbildung. Österreichs Unternehmen zählen schon jetzt zu den europäischen Spitzenreitern in Sachen Aus- und Weiterbildung ihrer MitarbeiterInnen und auch in Zukunft planen zwei von drei heimischen Unternehmen, verstärkt betriebsinterne Weiterbildungsmaßnahmen anzubieten. Weiteres Fundament und Asset ist die Lehrlingsausbildung, mehr als 70 Prozent der Unternehmen bilden ihre Fachkräfte von morgen selbst aus. Es gibt aber auch einen ganz klaren Auftrag an die Politik, die Bildung massiv zu reformieren und auch den Standort Vorarlberg attraktiver und urbaner zu gestalten, damit auch internationale Fachkräfte vermehrt nach Vorarlberg kommen und hier vor allem auch langfristig bleiben.

Was müsste sich konkret in der Bildung ändern?

Martin Ohneberg: Der Fachkräftemangel und die Alterung der österreichischen und damit auch Vorarlberger Gesellschaft verändert das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und RentnerInnen grundlegend. In Vorarlberg wird es daher generell darum gehen, mehr Menschen von außen nach Vorarlberg zu holen und das Potenzial im Land besser aus­zuschöpfen. An einer qualifizierten Zuwanderung wird kein Weg vorbeiführen. Wir können und dürfen es uns aber auch nicht leis­ten, junge Menschen unzureichend oder am Bedarf vorbei auszubilden. Besonders groß ist der Mangel im MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, daher müssen die MINT-Förderung in Kindergarten und Schule ausgebaut, die HTL gestärkt und MINT-Hochschulstudien attraktiver gemacht werden. Zudem braucht es einen Aufbau digitaler Kompetenz auf allen Qualifikationsniveaus und in allen Bildungseinrichtungen – für Lernende wie Lehrende.