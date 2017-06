Besondere Feier in historischem Gemäuer

Dornbirn (EH) Über die bisher erfolgreiche Sanierung des ehemaligen Kapuzinerklosters an der Marktstraße, die bereits in zwei Bauetappen in kleineren und größeren Schritten erfolgreich durchgeführt wurde, herrscht bei den Franziskanerpatres, die seit mehr als zehn Jahren im Kloster wirken, große Freude. Damit möglichst viele an dieser Freude teilhaben können, fand am 10. Juni ein besonderes Festle im Innenhof des Klosters statt. Dazu waren alle, die in irgendeiner Form zur Sanierung begetragen haben, eingeladen. Die Idee zu dieser kleinen, aber feinen Veranstaltung stammt vom Obmann des klösterlichen Freundeskreises, Wolfgang Rümmele, seines Zeichens Altbürgermeister von Dornbirn, der mit Gattin Reinelde die Fäden für die Organisation gezogen hat. Dass die Idee allgemein mit Begeisterung aufgenommen wurde, zeigte die Bereitschaft vieler freiwilliger Helfer rund um den Festabend. Die Kosten sollen das Kloster nicht belasten, darüber waren sich ebenso alle einig. Den musikalischen Auftakt zur Begrüßung der Gäste auf dem Vorplatz machten die 60er Musikanten. Und sogleich ließ Klostervater Elmar Mayer verlauten, dass es keine Ehrengäste zu begrüßen gibt, „heute sind alle unsere Ehrengäste.“

Historisches mit Neuem verbunden

Anschließend trugen das besondere Ambiente des Innenhofs und die frühsommerlich warmen Temperaturen zur Gemütlichkeit bei Speis und Trank bei, musikalisch umrahmt von Prof. Guntram Simma und dem Salonorchester. Weitere Mitwirkende: Das Posaunenquartett Rigger, Die „Usomstand-Singers“ sowie „Rümmele und Rümmele“ (Norbert und Wolfgang). Für die Musiker und Musikanten war es Ehrensache, im Sinne des heiligen Franziskus um Gottes Lohn den Abend zu verschönern. Zwischendurch gab Bauleiter Bruno Fussenegger einen Rückblick auf die geleisteten Arbeiten der Sanierung. Die Liste war jedenfalls umfangreich. Und so wurden die Gäste durch die historischen Räume geführt, die zum Teil im aufpolierten ursprünglichen Glanz wie neu erstrahlen. An der 125-jährigen Geschichte des geistlichen Juwels in der Dornbirner Innenstadt ließ der Obmann des Freundeskreises teilhaben. Einen herzlichen Dank sprach Guardian Pater Wenzeslaus im Namen aller aus, zu späterer Stunde taten es ihm in gesanglicher Weise „Rümmele und Rümmele“ gleich.