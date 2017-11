Besondere Einblicke in das Landeshörzentrum

Zum Abschluss des 40 Jahr Jubiläumsjahres öffnete das Landeshörzentrum am vergangenen Freitag seine Tore und lud zum Tag der offenen Tür.

Bereits am Vormittag nutzten dabei zahlreiche Interessierte die Möglichkeit das Landeshörzentrum näher kennen zu lernen. Die Schüler der Schule führten dazu die Gäste an diesem Tag persönlich durch das Hörzentrum und konnten so einen eindrucksvollen Einblick in den Alltag des LZH geben. Die Experten in der Therapie und Hörtechnik standen für Fragen der Besucher bereit und zudem erhielten die Besucher die Möglichkeit, ihr Gehör gratis testen zu lassen. Auch Landtagspräsident Harald Sonderegger ließ es sich nicht entgehen bei einer Führung das Haus näher kennen zu lernen: „Ich bin sehr stolz, dass wir diese Institution im Land haben und bin heute positiv überrascht was hier in Dornbirn alles geboten wird“, so Sonderegger nach der Führung durch das LZH.