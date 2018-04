Beschwingt in den Frühling

Die Musikantinnen und Musikanten der Harmoniemusik Klösterle bereiten sich seit Anfang des Jahres auf ihren musikalischen Höhepunkt des Vereinsjahres vor.

Die Proben für das Frühjahrskonzert gehen nun in die Endphase und die Besucher erwartet ein bunt gemischtes Programm, bei welchem für jeden etwas dabei ist. „Heuer wird uns unser Posaunist Peter Morscher mit seinem Gesang unterstützen,“ so Obmann Klaus Strommer. Sei es nun bei einem klassischen Stück oder im zweiten Teil beim Swing, der passionierte Sänger aus Lech ist mit viel Eifer bei der Sache. Zudem gibt es Ehrungen für vier verdiente Mitglieder sowie die Überreichung des Leistungsabzeichens in Gold. Als „Vorgruppe“ agiert heuer das Kinderblasorchester der Musikschule Klostertal unter der Leitung von Manfred Vonbank.