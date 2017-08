Beschwerden des verstorbenen Rekruten ignoriert

Bei einer Blutuntersuchung wurde ein akuter Infekt festgestellt - © APA

Knapp zwei Wochen nach dem Tod eines Rekruten in Horn in Niederösterreich haben zwei Kameraden des jungen Mannes in der Wochenzeitung “Falter” Vorwürfe gegen Vorgesetzte erhoben. Der 19-Jährige habe bei dem Marsch nach kurzer Wegzeit geklagt, dass es ihm schlecht ginge. “Er hat es jedem gesagt, aber keiner hat ihm zugehört”, zitiert der “Falter” in seiner am Mittwoch erscheinenden Ausgabe.