Berufungsgericht verhandelt über Trumps Einreiseverbot

US-Präsident sieht die Angelegenheit wohl gelassen - © APA (AFP)

Der juristische Streit um den bisher gescheiterten Einreisestopp von US-Präsident Donald Trump geht am Montag in Richmond im Staat Virginia weiter. Ein Bundesrichter im Nachbarstaat Maryland hatte im März entschieden, den Einreisestopp für Menschen aus sechs überwiegend islamischen Ländern zu blockieren. Die Richter in Richmond verhandeln nun über die Berufung der Bundesregierung.