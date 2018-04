Berufungsantrag von Oscar Pistorius wurde zurückgewiesen

Die jahrelange Justizsaga um den früheren Paralympics-Star Oscar Pistorius ist zu Ende: Das südafrikanische Verfassungsgericht wies einen Berufungsantrag des Ex-Sportlers gegen seine Verurteilung zu 13 Jahren Gefängnis wegen Mordes zurück, wie das Gericht am Montag bekannt gab.

Pistorius verbüßt seine Haftstrafe in Atteridgeville in der Nähe von Pretoria. In seinem Haus in der südafrikanischen Hauptstadt hatte er am Valentinstag 2013 seine Freundin durch die geschlossene Toilettentür erschossen. Der unterschenkelamputierte Sportler beteuerte stets, das Model für einen Einbrecher gehalten und in Panik gehandelt zu haben.