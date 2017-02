Berufsinformation aus erster Hand

Welche weiterführende Schule oder welcher Lehrberuf passt zu mir? Wie soll es nach der Matura weitergehen? Welche Alternativen gibt es für mich, wenn ich mich beruflich verändern will? Welche Kenntnisse und Fähigkeiten sind am Arbeitsmarkt gefragt und wie kann ich sie durch Weiterbildung erlangen? Was für Jobchancen habe ich nach der Lehre, der weiterführenden Schule oder der Hochschule?

Treffpunkt BIZ

Als erste Anlaufstellen in Sachen Berufsinformation und Bildungsberatung geben die BerufsInfoZentren Rat und Orientierung in allen Fragen zu Beruf, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie zum Arbeitsmarkt. Ob Sie sich beruflich orientieren und individuell beraten lassen wollen, eine Unterstützung in Ihrer Berufswahl suchen oder die richtigen Bewerbungsstrategien brauchen: im BIZ sind Sie richtig. Neben Kunden-PCs mit Internetzugang zu zahlreichen Online-Tools finden Sie hier Broschüren und Videos zur Berufsinformation, alle Weiterbildungsmöglichkeiten im Überblick, Infos zum Arbeiten in der EU und im Ausland sowie spezielle Frauen- und Mädcheninfos. Die Jugendplattform www.arbeitszimmer.cc gibt einen Einblick in die Arbeitswelt und kann mit wertvollen Tipps aufwarten.

Berufs- und Bildungsberatung

Individuelle Berufs- und Bildungsberatung ist der Schwerpunkt in den BerufsInfoZentren, auf Wunsch verbunden mit einem Berufswahltest. Es wird auch mit Berufstätigkeitsfotos oder mit sogenannten Skill-Cards (Fähigkeitskarten) gearbeitet, wenn die Kundinnen und Kunden keine genaueren Vorstellungen von den beruflichen Tätigkeiten haben. Informationsveranstaltungen für Schulklassen runden das Angebot ab, hier lernen Schüler und Schülerinnen, das umfangreiche BIZ-Wissen optimal zu nutzen, ob es sich nun um Broschüren, Videos oder Internet-Tools handelt.

Veranstaltungen in den BerufsInfoZentren

Die BerufsInfoZentren organisieren Techniktage für Mädchen, bei denen diese ihr Interesse für handwerkliche und technische Berufe anhand eines praktischen Werkstücks erkunden und ihr Berufswahlspektrum durch Spaß an technischen Herausforderungen erweitern können. Diese Termine sind bereits weit voraus ausgebucht, aber es gibt noch einige Herbsttermine für Schulen aus den Bezirken Bregenz, Dornbirn und Feldkirch, hier vereinzelt auch noch für das Frühjahr. Interessierte Lehrpersonen wenden sich bitte gleich direkt an das jeweilige BIZ.

Das BIZ Bregenz veranstaltet im Herbst den BIZ-Talk der Profis³: Ausbildungsverantwortliche und Lehrlinge von Vorarlberger Unternehmen kommen mit Schülern und Schülerinnen ins Gespräch und stellen ihre Berufe vor.

Interessierte Unternehmen können gerne mit dem BIZ Bregenz Kontakt aufnehmen:

biz.bregenz@ams.at

Die BerufsInfoZentren befinden sich am jeweiligen Standort des AMS in Bludenz (Bahnhofstraße), Bregenz (Rheinstraße) und Feldkirch (Reichsstraße). Kommen Sie einfach vorbei,

Mo., bis Do., 8–16 Uhr und Fr., 8–12 Uhr. Termine für Einzelberatungen oder Informationsveranstaltungen für Schulklassen können Sie vor Ort, telefonisch oder per E-Mail vereinbaren.

Telefon: Bludenz, 05552 62371-0; Bregenz, 05574 691-0;

Feldkirch, 05522 3473-85202

E-Mail: biz.bludenz@ams.at, biz.bregenz@ams.at, biz.feldkirch@ams.at

www.ams.at