Berufe in Pflege und Betreuung sind zukunftsorientiert

Lustenau (EH) Wie groß die Bereitschaft zur Weiterbildung im Pflegeberuf ist, zeigte die bereits 22. Heimhilfeausbildung im Lustenauer Seniorenhaus Schützengarten. Die Ausbildungslehrgänge werden von connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pflege gem. GmbH, Bregenz, durchgeführt. Für 17 Absolventinnen war es wieder ein besonderes Ereignis, die Zertifikate im feierlichen Rahmen entgegenzunehmen. Musikalisch wurde die Feier traditionell vom Caritas-Projekt „Musik schenkt Freude“ begleitet. Als vielfältig und anspruchsvoll hob Martin Herburger (Land Vorarlberg) den Pflegeberuf hervor und zollte den Teilnehmerinnen für die berufsbegleitende Weiterbildung Anerkennung. „In der Ausbildung wird ihnen das Handwerkszeug mitgegeben, das in der Praxis Umsetzung finden wird“, so Herburger, der in Vertretung von LR Wiesflecker kam. Nach den einleitenden Worten von Norbert Schnetzer (Pflegeleiter LKH Rankweil), überreichte Herburger, zusammen mit Lehrgangsleiter Wilfried Feurstein, jeder Absolventin das Zertifikat mit einer Rose. Ebenso erfreut über die wertvolle Ausbildung waren Simone Bemetz-Kochhafen, (GF Arge MOHI), sowie Sigi Hämmerle (Einsatzleiter MOHI Lustenau), der Sonja Riedmann als Lustenauer Teilnehmerin zum erfolgreichen Abschluss gratulierte. Den Dank an den Lehrgangsleiter und die Referenten sowie die besonderen Stationen während der zwei Semester dauernden Ausbildung brachten die Teilnehmerinnen mit einem poetischen Beitrag zum Ausdruck. Zum Abschluss luden GF Martin Hebenstreit und Organisationsleiterin Katja Lutze (connexia) zum gemütlichen Beisammensein bei Drinks und Snacks, bewirtet vom Team Café „MAE“.

Kontakt:

Katja Lutze, connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pflege gem. GmbH, Bregenz, Tel. 5574 48787-36 – katja.lutze@connexia.at