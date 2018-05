Berührendes Generationenstück am Theater Kosmos

Von der Umlaufbahn eines Menschenlebens mit all seinen Höhen und Tiefen erzählt das Stück „Saturn kehrt zurück“ des amerikanischen Autors Noah Haidle, das noch bis einschließlich 19. Mai jeweils um 20 Uhr im Theater KOSMOS zu sehen ist.

BREGENZ So wie Saturn alle dreißig Jahre von seiner Sonnenumrundung zurückkehrt, erzählt das Stück auf poetisch berührende, aber auch komische Weise von der „Umlaufbahn“ eines Menschenlebens.

In Rückblenden begegnet man der Geschichte eines Mannes in drei entscheidenden Phasen seines Lebens, mit all ihren Höhen und Tiefen rund um Hoffnung und Sehnsucht, Liebe, Geburt, Tod, Jungsein und Altwerden, Versäumnissen und Lebenslügen. Es spielen Julia Sewing, Philip Butz, Michael Gruner und Bernhard Majcen