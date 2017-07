Berührendes Fest mit goldenem Glanz am “Genießerberg”

Groß gefeiert wurde einen Tag nach dem eigentlichen Hochzeitstag, nämlich bei einem Sonntagsgottesdienst in der St. Agatha-Kapelle am Kristberg. Pfarrer Mag. Hans Tinkhauser passte den Gottesdienst ganz an die goldene Hochzeit von Roswitha & Adolf an. Umrahmt wurde die heilige Liturgie durch musikalische Einlagen der Enkel Sarah (Querflöte) und Julian (“Steirische”). Auch die Lesung und die Fürbitten wurden von den Enkeln vorgetragen.

Musik und Humor

Nach der letzten musikalischen Einlage von Julian auf seiner “Steirischen”, beendete Pfarrer Tinkhauser die schöne und berührende kirchliche Feier mit den humorvollen Worten: „Ich gehe jetzt, Ihr könnt natürlich sehr gerne noch sitzen bleiben“. Mittlerweile hungrig und durstig geworden, begab sich die gesamte Festversammlung aber in den benachbarten Panoramagasthof, um das sympathische Jubelpaar vom “Genießerberg” dort hochleben zu lassen. Alle freuten sich, auf Einladung von Roswitha & Adolf ein feines Verwöhnmenü mit einem zarten Steak vom Montafoner Milchkalb genießen zu dürfen.

Hochzeitstagsmenü

Das Hochzeitstagsmenü wurde vom Küchenchef Eric Gonglach und seinem Team kreiert und fand sehr großen kulinarischen Anklang. Den Service übernahmen Karin (Tochter), Jasmin (Enkelin und Tochter von Jürgen), Sophia (Enkelin und Tochter von Jürgen) & Jürgen in den Lokalitäten vom Panoramagasthof Kristberg. Es war eine sehr schöne Feier für alle, da doch die meisten Geschwister von Roswitha & Adolf, die eigenen Kinder und alle Enkel da waren. Es fand ein reger Austausch statt, da es eine Besonderheit ist, dass über 50 Familienmitglieder zur selben Zeit am gleichen Ort beisammen sind.

Aktuelle Familienbilder

Die Feierlichkeit wurde auch genutzt, um wieder aktuelle Familienbilder anzufertigen. Hierbei standen Roswitha & Adolf immer im Mittelpunkt. Solche Bilder entstehen ja immer nur bei ganz außergewöhnlichen Treffen. Zu den bekanntesten Personen beim Fest am Kristberg zählten u. a.: Lydia und Georg Moosbrugger vom Hotel Krone in Schoppernau, Hilda und Erich Ganahl vom Faneskla im Silbertal (Erich war bekanntlich viele Jahre Geschäftsführer der Montafoner Kristbergbahn), Barbara und Altbürgermeister Willi Säly (Willi war ja mehr als ein Vierteljahrhundert lang Bürgermeister und über 10 Jahre auch Geschäftsführer der Montafoner Kristbergbahn).

Roswitha´s Verwandtschaft

Bei Roswitha waren Bruder Georg Moosbrugger mit Frau Lidia, Schwester Maria Moosbrugger mit Tochter Marianne und deren Ehepartner, Bruder Jakob Moosbrugger mit Frau Lidia, Schwester Emma Feuerstein, Schwester Hildegard Böhler mit Gatten Josef und Sohn, Schwester Katharina Kohler mit Gatten Kasper, Schwester Olga Oberhauser mit Gatten Hubert, Bruder Anton Moosbrugger mit Frau Romy und Bruder Albert Moosbrugger mit Frau Ilse der freundlichen Einladung gefolgt.

Adolf´s Verwandtschaft

Beim Fest ebenfalls mit dabei: Adolf´s Schwester Maria Erhard, Schwester Barbara (mit Willi Säly), Schwester Lidia Zudrell, Schwester Elsa mit Pierre, Schwester Hilda mit Erich Ganahl, Johanna Zudrell mit Sohn Andreas.

Entschuldigt waren:

Bruder Anton Zudrell, Bruder Werner Zudrell, Bruder Helmut Zudrell, Schwester Katharina Berthold mit Gatten Johann.

Kinder und Enkel des Jubelpaares:

Von den Kindern mit dabei waren: Karin mit Elmar, Roland mit Andrea, Jürgen, Günter mit Nikola und Wolfgang mit Didem. Bei den Enkeln waren Jasmin, Sophia, Anna, Sarah, Lena, Lucas, Julian, Simon, Stephan, Moritz und Niklas glücklich, das Fest mit ihren lieben Großeltern feiern zu dürfen.