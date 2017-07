Berühmter US-Fotopublizist Morris mit 100 Jahren verstorben

Morris wurde 100 Jahre alt - © APA (AFP/GETTY)

Der US-Fotopublizist John Morris ist tot. Er verstarb am Freitag im Alter von 100 Jahren in Paris, wie die Agentur Magnum mitteilte. Morris war lange in führender Position für die Agentur tätig. Als Fotoredakteur leitender US-Medien veröffentlichte er zahlreiche weltbekannte Fotografien vom Ende des Zweiten Weltkriegs und aus Vietnam. “Eine Legende ist gestorben”, so der Verband World Press Photo.