Berlusconi verspricht sehr europafreundliche Regierung

Der frühere italienische Regierungschef Silvio Berlusconi verspricht eine sehr europafreundliche Regierung in Rom, sollte seine Mitte-Rechts-Allianz die Parlamentswahlen am 4. März gewinnen. Die neue Regierung werde sich jedoch um eine EU bemühen, die der Vision der EU-Gründungsväter näher sei.

Berlusconi bekräftigte seinen Plan zur Einführung einer Einheitssteuer von 23 Prozent. “Die Wirtschaftsgeschichte beweist es: In Ländern, in denen die Steuersätze reduziert wurden, sind die Steuereinnahmen in einem Zeitraum von fünf Jahren stark gewachsen. Warum soll in Italien nicht funktionieren, was in den USA, in Großbritannien, und in anderen Formen in Hongkong, in Russland und zuletzt auch in Irland funktioniert hat?”, fragte Berlusconi.