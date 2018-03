Berlusconi sucht um Aufhebung des Ämterverbots an

Italiens viermaliger Premier Silvio Berlusconi hat bei einem Mailänder Gericht einen Antrag auf Rehabilitierung nach seiner Verurteilung wegen Steuerbetrugs eingereicht. Damit hoffe er auf die Aufhebung des sechsjährigen Ämterverbots, das ihm bis 2019 verbietet, politische Ämter in seiner Heimat zu bekleiden, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera".

Um die Rehabilitierung kann in Italien drei Jahre, nachdem die Strafe vollzogen worden ist, angesucht werden. Der 81-jährige Berlusconi hatte im März 2015 eine einjährige Strafe wegen Steuerbetrugs in Form von Sozialdienst in einem Altenheim verbüßt. In etwa zwei Monaten solle das Mailänder Gericht über Berlusconis Rehabilitierungsantrag entscheiden, berichtete das Blatt. Somit könnte Berlusconi, Chef der bei den Parlamentswahlen am 4. März erfolgreichen Mitte-rechts-Allianz, früher als geplant wieder politische Ämter in Italien bekleiden.