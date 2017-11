Berlusconi soll von Ex-Frau 60 Mio. Euro zurück bekommen

Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi soll von seiner Ex-Frau Veronica Lario rund 60 Millionen Euro zurückerstattet bekommen. Die Ex-Schauspielerin habe kein Recht auf die Unterhaltszahlung von 1,4 Millionen Euro monatlich und soll den Betrag, den sie bisher von dem Ex-Premier erhalten hat, zurückzahlen, beschloss ein Berufungsgericht in Mailand laut Medien vom Donnerstag.

Das Gericht nahm einen Antrag Berlusconis auf eine Senkung der Unterhaltszahlungen an seine Ex-Frau an. Berlusconis Anwälte hatten sich in ihrem Antrag auf ein im Mai gefälltes richtungsweisendes Urteil des Obersten Gerichts in Rom berufen. Demnach wird für die Festlegung der Unterhaltszahlung von nun an einzig die finanzielle Bedürftigkeit des Ex-Partners berücksichtigt. Wer also finanzielle Unterstützung vom geschiedenen Gatten verlangt, muss nachweisen, nicht über ein ausreichendes Einkommen zu verfügen und sich das Geld auch nicht selbst verdienen zu können.